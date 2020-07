Die Gastgärten sind gut besucht, das hellt die Stimmung der Gastronomen auf. Ein OÖN-Rundruf zeigt, dass die Wirte in Zeiten von Corona vorsichtig optimistisch sind – ihnen aber bei weitem nicht alles am wieder verschärften Regelwerk schmeckt. So gibt es vor allem an der freiwilligen Registrierung, wie es sich die oberösterreichische Landesregierung vorstellen kann, Kritik.