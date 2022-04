Cyberangriffe: Die Gefahr wächst

Ziel könnten Einrichtungen im Westen sein, um die finanziellen Schäden durch die verhängten Sanktionen auszugleichen. So seien die russischen Cybertruppen beispielsweise in der Lage, Geld über Finanzmarktmanipulationen zu besorgen, hieß es gestern von der European School of Management and Technology in Berlin.

Die Cybertruppen könnten den Börsehandel manipulieren, Wetten auf sinkende Kurse könne man kriminell beeinflussen. Auch bei Übernahmen seien kriminelle Machenschaften möglich. Zuvor hatten bereits mehrere US-Experten vor Attacken gewarnt.