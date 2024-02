Cyberangriff bei Batteriekonzern Varta

Zum Umfang der Auswirkungen waren Angaben vorerst nicht möglich, so die börsennotierte Firma am Dienstagabend in Ellwangen mit. Ob ein Schaden entstanden ist, sei noch unklar. Der Normalbetrieb solle "schnellstmöglich" wieder hergestellt werden, hieß es. Die Varta-Papiere verloren kurz nach Bekanntwerden der Nachricht 5,6 Prozent.

