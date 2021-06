Mit Biontech kommt der erfolgreichste Impfstoff gegen Covid-19 aus Deutschland. Die zweite deutsche Hoffnung, Curevac, ist im Impfrennen nun in der entscheidenden Phase gescheitert. Das Biotech-Unternehmen aus Tübingen, an dem auch der deutsche Bund beteiligt ist, gab in der Nacht auf Donnerstag bekannt, dass die Wirksamkeit seines Impfstoffs laut Studien nur bei 47 Prozent liegt. Die Anleger reagierten panisch: Die Aktie stürzte um rund 50 Prozent ab.