CrowdStrike-Panne könnte Versicherer bis zu 1,4 Milliarden Euro kosten

Die auf IT-Sicherheit spezialisierte Analysefirma CyberCube schätzte die versicherten Schäden am Donnerstag auf 400 Millionen bis 1,5 Milliarden Dollar - das wäre der größte Einzelschaden in der noch jungen Sparte der Cyber-Versicherungen.

Ein Fehler in einem Software-Update hatte am vergangenen Freitag weltweit Computer mit Microsoft-Betriebssystem lahmgelegt - von Banken bis zu Fluggesellschaften. In Österreich gab es teilweise Störungen für mehrere Stunden an Flughäfen und Spitälern. Der Versicherer Parametrix hatte die versicherten Schäden allein für die 500 größten Firmen der USA auf 540 Millionen bis 1,08 Milliarden Dollar veranschlagt.

"Großes Ereignis für den Versicherungsmarkt"

"Das war ein großes Ereignis für den Cyber-Versicherungsmarkt, ist aber weit von dem destruktiven Potenzial entfernt, für das große Versicherer Kapital zurücklegen", schrieb CyberCube.

Die Münchener Rück zählt zu den Großen der Branche, ebenso der britische Spezialversicherer Beazley. Dieser hatte bereits erklärt, er habe keinen Grund, nach dem IT-Ausfall etwas an seiner erwarteten Schaden-Kosten-Quote zu ändern.

Der Rückversicherungsmakler Guy Carpenter erklärte, neben der Cyber-Versicherung könnten auch Manager-Haftpflicht-Polizzen und andere Sachversicherungen von der IT-Panne betroffen sein.

