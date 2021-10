Crowdfarming: Wenn Konsumenten zu Bauern werden

Crowdfunding ist in der Wirtschaft längst kein Fremdwort mehr. Unter dem Begriff, der so viel wie Schwarm- oder Gruppenfinanzierung bedeutet, versteht man das Sammeln von Geldbeträgen durch viele Geldgeber – mit dem Ziel, ein Projekt zu realisieren.

Noch in der Nische befindet sich hingegen Crowdfarming. Bei dieser Form der Landwirtschaft liefern Bauern ihre Produkte direkt an Konsumenten, ohne Umweg über den Handel. "Das Projekt ist stark im Kommen und hat durch Corona einen Aufschwung erlebt", sagt Hans Polczer, Winzer aus dem Südburgenland mit Wurzeln in Linz. Er lässt Interessierte Rebstöcke seines Weinguts in Eisenberg "adoptieren". Kunden zahlen 90 Euro je Saison und erhalten im Gegenzug sechs Weinflaschen geliefert. Der Winzer betreut die Rebstöcke, schickt Fotos per App und personalisiert den Wein. Das findet laut Polczer Anklang. Seit rund einem Jahr vertreibt er auch so Wein und zählt rund 800 Adoptionen.

Lieferketten werden gesprengt

Den Ursprung hat Crowdfarming in Valencia. Die Brüder Gonzalo und Gabriel Urculo starteten die Plattform 2017 mit Orangen. Mittlerweile bieten Bauern aus Frankreich, Italien, Deutschland und Österreich Avocados, Quitten, Käse oder Käferbohnen feil. Durch die Adoption würden Kunden quasi zu Bauern. Von jeder Adoption entfallen 16 Prozent des Nettopreises auf die Plattformbetreiber.

Weinbauer Polczer sieht in dieser Nischenform Vorteile: "Die Zeit für so ein Projekt war überreif. Die Leute wollen mehr denn je wissen, wo das herkommt, was sie essen und trinken." Kritiker bemängeln bei Crowdfarming die geringe Flexibilität, weil Liefertermine von der Ernte des Produkts abhängen, und hohe Produkt- und Versandkosten.

Tatsache ist, dass bei Crowdfarming auch der Lebensmittelhandel wegen der gesprengten Lieferketten durch die Finger schaut. Das stört die Brüder Urculo aber weniger. Sie wollen mehr Kleinbauern und Konsumenten für ihre Plattform gewinnen, um diese auch in die schwarzen Zahlen zu bringen.