Croissants aus Waizenkirchen: Guschlbauer investiert 30 Millionen Euro

Nächste Woche fahren in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) am Gelände des Lebensmittelproduzenten Guschlbauer die Bagger auf. Dann erfolgt der Baustart für ein viergeschossiges Gebäude, in dem neben einem Parkdeck auch eine neue Produktionslinie Platz finden wird. Insgesamt wird es die sechste Produktionslinie des Unternehmens sein. Die Fertigstellung des Gebäudes, in das insgesamt rund 30 Millionen Euro investiert werden, ist für Oktober 2025 geplant.