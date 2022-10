Credit Suisse: Mögliche Käufer für Teile der Bank

Es soll auch mögliche Käufer für Teile des Geschäfts geben. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg haben unter anderem die US-Investmentgesellschaft Pimco und eine Investorengruppe rund um die amerikanische Investmentgruppe Centerbridge Interesse.

Am Freitag hatte die Schweizer Bank den Rückkauf eigener Anleihen um rund drei Milliarden Franken angekündigt. Sie habe damit ein Signal an die Finanzmärkte gesendet, dass sie sehr wohl über genügend Liquidität verfüge, hieß es in Marktkreisen.