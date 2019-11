Creative Region ernennt neuen Geschäftsführer

Das gaben die Verantwortlichen heute, Montag, bei einem Pressegespräch in Linz bekannt. Bartos war seit 2011 an der Spitze der Creative Region. Wie berichtet, verabschiedet er sich in das privatwirtschaftliche Start-up-Management.

An Bartos‘ Stelle rückt Georg Tremetzberger, in der Organisation bisher für Projektmanagement, Beratung und Controlling zuständig. „Die Kreativwirtschaft ist längt keine Nischenbranche mehr. Wir haben Gewicht und Strahlkraft“, sagte Tremetzberger. In der Branche sind in Oberösterreich 4600 Unternehmen und 20.000 Mitarbeiter tätig. Die Wertschöpfung beläuft sich laut Creative Region auf 2,4 Milliarden Euro.

Rosen streuten der Kreativwirtschaft die Politiker Doris Lang-Mayerhofer und Markus Achleitner. Die Linzer Stadträtin und Aufsichtsratsvorsitzende der Creative Region hob den internationalen Stellenwert der Kreativbetriebe hervor. Den Wirtschaftslandesrat freut das Umdenken, das bei Unternehmen und Kreativen vermehrt zu bemerken sei: „Langsam sickert das Bewusstsein in alle Richtungen. Es muss ein Out-of-the-box-Denken geben.“