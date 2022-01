"Es gibt viele Produktionsunternehmen, die stolz sind auf ihre digitalisierten Roboterstraßen in den Hallen. Aber in der Verwaltung werden Dinge wie Urlaubs- oder Reiseanträge noch immer auf Papier erledigt", sagt Maximilian Wurm. In den heimischen Unternehmen gebe es nach wie vor viel Bürokratie: "Da braucht es Lösungen." Für diese Unternehmen bieten Wurm und sein Team Hilfe: Der heute 67-Jährige hat 1995 den Landesverlag verlassen, um sich selbstständig zu machen. Das war die Geburtsstunde