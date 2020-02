Coronavirus: Lenzing fährt Anlagen in China herunter

Der Grund für diesen Schritt seien Lieferengpässe in der Versorgung mit Rohstoffen und ein genereller Rückgang bei der Nachfrage, berichtet die APA. Die Maßnahme soll nur kurzfristig sein: Sobald die Zuliefersituation bezüglich der Rohstoffe sich verbessert hat, fahren wir die gesamte Produktion wieder an", sagte ein Sprecher am Montag zur APA.

Durch das global breit aufgestellte Produktionsnetzwerk sei Lenzing aber in der Lage, seine Kunden kurzfristig auch aus anderen Werken außerhalb Chinas zu beliefern, so der Sprecher.

Das Werk von Lenzing befindet sich in Nanjing, etwa 500 Kilometer von der Stadt Wuhan entfernt, in der der Ausbruch des Coronavirus seinen Ursprung hatte. Bereits in der Vorwoche räumte Lenzing ein, dass es bei Chemikalien wegen Transportkontrollen zu einem Engpass kommen könnte.