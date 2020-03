Coronavirus: Kursrutsch an der Wiener Börse

Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus wirkt sich auch auf die europäischen Leitbörsen aus: Ein massiver Kursrutsch wurde am Montagmorgen an der Wiener Börse verzeichnet. Der heimische Leitindex ATX stürzte in den ersten Handelsminuten um herbe 8,01 Prozent auf 2406,18 Punkte ab. Für den morgendlichen Kursrutsch ist auch ein massiver Einbruch des Ölpreises verantwortlich. Das saudi-arabische Königreich hat nach dem Scheitern der Gespräche zwischen der OPEC und Russland über eine gemeinsame Förderbremse seine Produktion stark hochgefahren und Russland einen Preiskrieg erklärt. Der Ölpreis brach in der Nacht von Sonntag auf Montag um 30 Prozent ein - der größte Rückgang seit Jänner 1991 zu Beginn des ersten Golfkrieges (mehr dazu lesen Sie hier).

Bereits im asiatischen Handel wurden aufgrund dessen herbe Verluste verzeichnet. Der Nikkei-225 in Tokio rutschte um mehr als fünf Prozent ab. Auch die Börse in Shanghai gab um drei Prozent nach. Der deutsche Leitindex Dax ist am Montag Vormittag zwischenzeitlich um 7,4 Prozent auf 10.614 Punkte eingebrochen. Er steuert damit auf den höchsten Tagesverlust seit 18 Jahren zu.

Euro: Höchster Stand sei mehr als einem Jahr

Die Anleger flüchten sich in stabile Währungen: Der Goldpreis lag zuletzt bei mehr als 1700 Dollar je Feinunze.

Auf dem Devisenmarkt flüchteten sich die Anleger in vergleichsweise sichere Währungen wie den Euro, den Schweizer Franken und den Japanischen Yen. Der Euro ist am Montag im frühen Handel angesichts der hohen Verunsicherung an den Märkten zeitweise auf den höchsten Stand seit über einem Jahr gestiegen. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung kletterte bis auf 1,1495 US-Dollar. Dies war der höchste Stand seit Februar 2019.Währungen, die starkt vom Öl abhängig sind, gerieten dagegen unter Druck: Dazu zählen die Norwegische Krone, der kanadische sowie der US-Dollar.