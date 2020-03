Coronavirus: Flughafen Wien schnürt "vorsorglich" Sparpaket

Der im Jänner gegebene Ausblick für 2020 sei "noch erreichbar", heißt es. Ein Update will das börsenotierte Unternehmen in vier bis sechs Wochen geben. Seit einer Woche brechen die Passagierzahlen in Wien-Schwechat deutlich ein.

Gab es am Montag, den 24. Februar, gegenüber dem Vorjahrestag noch ein Passagierplus von 6,2 Prozent, ging es am Dienstag um 2,1 Prozent nach unten, am Mittwoch um 9,3 Prozent, am Donnerstag um 9,1 Prozent, am Freitag um 10,2 Prozent und am Samstag um 13,7 Prozent.

Der Flughafen berichtete am Montag über seine Rekordzahlen des Vorjahres. Der Umsatz stieg wegen des Billigflieger-Booms um 7,2 Prozent auf 858 Mio. Euro, das operative Ergebnis (Ebit) um 14,3 Prozent auf 252 Mio. Euro und der Nettogewinn um 15,7 Prozent auf 175,7 Mio. Euro.

Austrian und Lufthansa reduzieren Angebot

Weil durch das Virus die Nachfrage nach Flügen stark verringert ist, reagieren erste Fluglinien. Austrian Airlines hat im März und April 40 Prozent des Angebots nach Italien gestrichen. Flüge nach Peking und Shanghai sind bis 24. April ausgesetzt. Nach Teheran fliegt Austrian bis 30 April nicht. Passagiere, deren Flug gestrichen wurde, können selbstverständlich kostenfrei umbuchen oder erhalten auf Wunsch eine Erstattung, versichert man. Dass noch weitere Flüge gestrichen werden, sei nicht ausgeschlossen, sagt Austrian-CCO Andreas Otto: "Weltweit stornieren Unternehmen ihre Reisen, belegen ihre Mitarbeiter mit Reiseverboten oder verordnen Kurzarbeit. Wir müssen auf den Nachfragerückgang mit Streckenausdünnungen reagieren und können zu diesem Zeitpunkt weitere Maßnahmen nicht ausschließen.“

Ähnliche Maßnahmen kündigte auch Lufthansa am Montag an. Die Flüge zum chinesischen Festland werden bis zum 24. April ausgesetzt, Teheran wird bis zum 30. April nicht angeflogen. Ziele in Italien, Seoul und Hongkong werden in geringere Frequenz angeflogen. In Italien betrifft dies Mailand, Venedig, Rom, Turin, Verona, Bologna, Ancona und Pisa.

