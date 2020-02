Coronavirus: Firmen starteten wieder Produktion

Mit Amazon und Sony sagten zwei weitere Großunternehmen ihre Teilnahme ab.

Währenddessen wollen Konzerne wie Samsung nach Ablauf der chinesischen Neujahrsferien ihre Werke in China nun wieder hochfahren. Das hat der oberösterreichische Industrie-Zulieferer Miba bei seinen zwei Standorten in China bereits getan: Miba hat wie alle Unternehmen strenge Auflagen von den Behörden bekommen. Die Laakirchener beschäftigen in China 1100 Mitarbeiter an den Standorten in Suzhou in der Nähe von Shanghai und in Shenzhen nahe Hongkong.

Faserhersteller Lenzing muss dagegen zwei der drei Anlagen in seinem chinesischen Werk herunter fahren. Der Grund: Lieferengpässe in der Versorgung mit Rohstoffen und ein genereller Rückgans bei der Nachfrage.

Der börsennotierte Nahrungsmittelkonzern Agrana betreibt in China drei seiner weltweit 57 Werke, bei zwei gesperrten soll der Betrieb bald wieder anlaufen. Allerdings gebe es ein internes Dienstreiseverbot im Konzern für Reisen von und nach China.

