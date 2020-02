Coronavirus fegt weltgrößte Smartphone-Messe leer

Die weltgrößte Messe für Smartphones wird voraussichtlich auch heuer stattfinden – verkommt allerdings wegen einer Absagenflut zu einer Geisterveranstaltung. Grund dafür ist das Coronavirus, das etliche Aussteller vom Mobile World Congress (MWC) Ende des Monats fernhält.

Der gestrige Nachmittag verlief turbulent: Weil Aussteller stündlich ihre Teilnahmen zurückzogen, rief der Veranstalter GSMA kurzfristig zu einer Videokonferenz mit 26 Vertretern der größten Telekommunikationsunternehmen zusammen. Ursprünglich war dieses Treffen erst für morgen, Freitag, geplant gewesen.

Zum MWC in Barcelona kamen im Vorjahr mehr als 100.000 Besucher. Bild: AFP

Ergebnis des Krisengesprächs: Die Messe werde nach derzeitigem Stand stattfinden, verkündete die GSMA. Man werde die "schnelle und sich ändernde" Entwicklung des Coronavirus genau überwachen, hieß es. "Wir haben schon vor der Messe zusätzliche Gesundheitsmaßnahmen umgesetzt und werden weiterhin medizinische Experten hinzuziehen", teilte der Veranstalter mit.

Laut spanischen Medien werden Mundschutzmasken verteilt. Zudem sollen Besucher auf das Händeschütteln verzichten. Das kümmert einige Unternehmen nicht: Mehr als 20 Technologiekonzerne haben mittlerweile bekannt gegeben, nicht in Barcelona auszustellen. Die Liste ist prominent: Apple, Amazon, Sony, Facebook und Intel sagten ab. Gestern kamen Nokia, Vodafone und die Deutsche Telekom dazu. Sony und Nokia kündigten an, Nutzer und Kunden per Livestreams über ihre Neuheiten zu informieren.

Eine Frage der Kosten

Dass die Veranstalter trotzdem an der Messe festhalten, dürfte auch mit den Kosten zusammenhängen. Der MWC erzielte im Vorjahr rund 470 Millionen Euro Wertschöpfung für die regionale Wirtschaft. Mehr als 100.000 Besucher kamen an vier Messetagen in die Hauptstadt Kataloniens.

Abgang durch die Hintertür Bild: AFP

Zudem wäre bei einer Absage die Versicherung nicht für die Ersatzkosten aufgekommen, berichtet das US-Portal "Wired". In diesem Fall wären die Veranstalter auf Spaniens Regierung angewiesen gewesen, die den Notstand hätte ausrufen müssen. Erst dann wäre die Versicherung eingesprungen, heißt es in dem Bericht.

Milliardenausfälle in Österreich

Das Ausmaß des Coronavirus wird unterdessen auch für Unternehmen in Österreich spürbar. Die Ausfälle für heimische Betriebe könnten sich auf 1,1 Milliarden Euro belaufen, errechnete gestern der Complexity Science Hub Vienna (CSH), ein Forschungsverein. Betroffen seien vor allem Firmen, die Elektronikartikel, Maschinen, Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile herstellen, heißt es.

Auch die Lieferketten zwischen Österreich und China geraten wegen des Virus zunehmend unter Druck. In China sind 650 österreichische Unternehmen mit mehr als 20.000 Beschäftigten tätig.

China selbst müsse mit Einbrüchen von 90 Milliarden Euro in Handel und Tourismus rechnen. Die Gesamteinbußen könnten sich auf 2,5 Prozent des BIP oder 300 Milliarden Euro belaufen, so die CSH-Forscher. (rom)