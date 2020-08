Coronakrise treibt den Goldpreis auf Höchststand

Gestern Nachmittag erreichte der Preis einen neuen Höchststand von 2055 Dollar, nachdem am Dienstagabend der Preis erstmals über 2000 Dollar gestiegen war.

Seit Beginn des Jahres hat das Edelmetall damit rund ein Drittel an Wert gewonnen. In Euro gerechnet hatte der Preis für eine Feinunze Gold in der vergangenen Nacht ebenfalls schon einen neuen Rekordwert bei 1720,04 Euro erreicht.

Neue Goldman-Sachs-Prognose

Stärkster Preistreiber beim Gold bleibt die Coronakrise. Aus Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie versuchen immer mehr Investoren, ihr Vermögen durch verstärkte Goldkäufe abzusichern. Zuletzt hatte aber auch eine Dollarschwäche die Nachfrage nach dem Edelmetall verstärkt. Weil Gold auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, macht eine schwache US-Währung das Edelmetall in Ländern außerhalb des Dollarraums günstiger.

Diese Faktoren haben die US-Investmentbank Goldman Sachs zu einer neuen Prognose veranlasst. Die Analysten dort gehen jetzt davon aus, dass der Goldpreis innerhalb der nächsten zwölf Monate bis auf 2300 Dollar steigen könnte.