Corona vergrößert Kluft zwischen Asien und EU

Der Aufstieg der chinesischen Wirtschaft ließ sich heuer auch durch die Pandemie nicht bremsen. China könnte sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen, obwohl das Coronavirus ursprünglich aus dem Land kam.

Mit Indien und Indonesien werden sich neben China und Japan noch zwei weitere asiatische Länder in die Top fünf der größten Volkswirtschaften einreihen. Vor allem europäische Länder verlieren in der Rangliste an Boden.

Laut Agenda Austria, die gestern diese Grafik ausgeschickt hat, wächst Chinas Bruttoinlandsprodukt seit der wirtschaftlichen Öffnung in den 1990er-Jahren stetig an, auch wenn das Wachstum sich in den vergangenen Jahren etwas abgeschwächt hat.

Kaufkraftbereinigt, also unter Berücksichtigung der Preis- und Wohlstandsniveaus in den jeweiligen Ländern, wird China 2020 die größte Volkswirtschaft der Welt sein.

Die europäischen Volkswirtschaften verlieren sukzessive an Boden. Auch Deutschland rutscht in dieser Rangliste von Platz drei im Jahr 1992 auf heuer Platz fünf zurück und wird auch von Indien überholt. Indonesien, im Jahr 2008 noch weit abgeschlagen, erobert heuer Platz sieben in der Liste der größten Volkswirtschaften.

Den Europäern fehle es an Dynamik, heißt es in der Aussendung von Agenda Austria. Die alternden Gesellschaften würden die Staatskassen belasten und die Produktivität schmälern.