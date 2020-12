Corona trifft heimische Industrie überproportional

Der hohe Exportanteil, sonst eine Stärke von Oberösterreichs Wirtschaft, bringt in der Coronakrise Nachteile. Das Virus hat die Wirtschaft im nationalen Vergleich überproportional getroffen. Wesentlicher Grund dafür ist der hohe Exportanteil: "Oberösterreichs Wirtschaft ist sehr wettbewerbsfähig. Ein Nachteil ist das starke Engagement auf Auslandsmärkten. Einige der wichtigsten Märkte, wie die USA, Frankreich und Italien, wurden von der Krise massiv getroffen", sagte Peter Mayerhofer vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) gestern bei einem Online-Pressegespräch. Er zog gemeinsam mit Erich Frommwald, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WK), eine Bilanz über 2020.

Die Entwicklung der Wirtschaft sei in keinem anderen Bundesland so sehr von der Industrie abhängig wie in Oberösterreich, sagte Mayerhofer. Sie trägt rund 30 Prozent zur gesamten Wirtschaftsleistung bei (Österreich: 19 Prozent). Diese Güter würden in hohem Maß auf internationalen Märkten abgesetzt. Neben dem Burgenland sei Oberösterreich das von der industriellen Krise am stärksten betroffene Bundesland gewesen. Besonders betroffen waren Produzenten von Maschinen und Anlagen. Allerdings sei der industrielle Aufholprozess im Sommer vergleichsweise kräftig gewesen. Dieser Aufschwung habe aber nicht ausgereicht, um die Einbußen aus dem Frühjahr auszugleichen.

Um erfolgreich aus der Krise zu kommen, braucht es laut Frommwald unter anderem eine Ausweitung des Umsatzersatzes auf Zulieferbetriebe.

Artikel von Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft e.prechtl@nachrichten.at