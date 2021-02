Corona-Tests in 207 Unternehmen in Oberösterreich

Für mehr als 115.000 Oberösterreicher bestehe dadurch die Möglichkeit, sich an ihrem Arbeitsplatz testen zu lassen, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Die Testergebnisse in Unternehmen gelten auch als Nachweise für körpernahe Dienstleister, wie beim Friseur. Testmöglichkeiten gibt es in Oberösterreich zudem an 54 öffentlichen Standorten und in mehr als 100 Apotheken.

Österreichweit haben sich 963 Unternehmen registriert, um Corona-Tests durchzuführen. Sie beschäftigen zusammengerechnet rund 460.000 Mitarbeiter.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.