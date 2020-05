Corona-Tests für Hotelpersonal in fünf Regionen: Oberösterreich geht leer aus

Ab diesen Freitag dürfen auch Hotels wieder aufsperren. Gleichzeitig beginnen in fünf Modellregionen flächendeckende Corona-Tests für die Hotelmitarbeiter. Oberösterreich geht dabei wie Salzburg, das Burgenland und Wien leer aus. Das löst Ärger bei Hoteliers aus.

Mit der Bevorzugung bestimmter Regionen schaffe man eine Art "Zwei-Klassen-Tourismus". Tanja Schurmann, Inhaberin des Hotels Hahnbaum in St. Johann im Pongau, macht sich gegenüber der "Kleinen Zeitung" Luft: "Fünf Regionen werden dann als besonders sicher gekennzeichnet. Aber was ist mit dem Rest? Wir schauen durch die Finger." Das sei ein massiver Wettbewerbsnachteil, so die Salzburger Hotelbesitzerin.

Im Tourismusministerium wird darauf hingewiesen, dass spätestens Anfang Juli alle Tourismusmitarbeiter in Österreich flächendeckend und regelmäßig getestet werden. Dann sollen jede Woche 65.000 Tests durchgeführt werden. Das sei der Kern der Initiative "Sicherstes Urlaubsland der Welt".

Die Testphase in fünf ausgewählten Regionen sei notwendig, um die Logistik für den Vollbetrieb zu testen. "Es wäre unprofessionell, nicht vorab zu testen, was gut funktioniert und wo nachjustiert werden muss", sagt Susanne Kraus-Winkler, Obfrau des Hotel-Fachverbandes bei der Wirtschaftskammer. Da frühestens ab Mitte Juni Gäste aus dem Ausland einreisen dürfen, warnt sie auch davor, jetzt schon einen Wettbewerbsnachteil zu sehen.

Die fünf Testregionen – Wilder Kaiser in Tirol, das Montafon in Vorarlberg, die Wachau in Niederösterreich, Spielberg in der Steiermark und der Wörthersee in Kärnten – seien von der Wirtschaftskammer und der Unternehmensberatung McKinsey "nach geografischen und wirtschaftlichen Kriterien" ausgewählt worden, hieß es am Samstag in einer Aussendung des Ministeriums.

In derselben Aussendung wird aber auch die Ministerin Elisabeth Köstinger mit der Aussage zitiert: "Ich habe mich besonders dafür stark gemacht, dass Kärnten eine dieser Modellregionen wird." Ihr sei wichtig, dass sich die Gäste in Kärnten nicht nur wohlfühlten, sondern auch ein Höchstmaß an Sicherheit bekämen, wird Köstinger in der Aussendung weiter zitiert.

Dass es in Oberösterreich keine Pilotregion für Testungen von Mitarbeitern in Tourismusbetrieben gibt, sei kein Wettbewerbsnachteil. Denn es sei ja nur eine Pilotphase. Bei der flächendeckenden Umsetzung seien dann natürlich alle Bundesländer eingebunden, so Landesrat Markus Achleitner.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Elisabeth Köstinger

Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at