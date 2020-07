Corona setzt McDonald's zu

Im zweiten Quartal brach der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um 68 Prozent auf 412 Millionen Euro ein, teilte McDonald’s am Dienstag in Chicago mit. Die Erlöse fielen um gut 30 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar, der flächenbereinigte Umsatz in Filialen weltweit um 24 Prozent. Konzernchef Chris Kempczinski betonte jedoch, dass sich die Lage mit der Lockerung der Lockdown-Maßnahmen rund um den Globus verbessert habe.

