Corona: Qualität der Verwaltung bremst Rezession

Das private Forschungsinstitut Agenda Austria ist der Frage nachgegangen, welche Faktoren dabei eine Rolle gespielt haben.

"Die Qualität der politischen Führung und der Verwaltung macht einen wichtigen Unterschied", sagt Studienautorin Heike Lehner im OÖN-Gespräch. Wenig überraschend sei hingegen, dass der Einbruch dort besonders groß war, wo die jeweilige Volkswirtschaft stark vom Tourismus abhängig ist, und je gravierender der Lockdown war.

Vertrauen in die Regierung

Die Agenda Austria hat in ihrer Studie genauer untersucht, wie sich die wirtschaftlichen Auswirkungen durch die "Governance", also die Qualität der Regierung und der staatlichen Verwaltung, unterscheiden. Österreich wurde dabei mit Schweden verglichen, wo die Wirtschaftsleistung deutlich weniger stark eingebrochen ist als in Österreich.

Der Tourismus-Anteil und die Reaktion auf die Pandemie spielten dabei zwar eine größere Rolle, trotzdem scheine die Governance ein wichtiger Anknüpfungspunkt für Verbesserungen zu sein, so Studienautorin Lehner. "Es mangelt hierzulande nicht an Geld, aber sehr wohl an der Qualität der Verwaltung." Eine unbürokratische, transparente und rasche Auszahlung von Hilfsgeldern wäre in dieser Hinsicht wichtig, so Lehner. "Das erhöht das Vertrauen in der Bevölkerung."

Schon jetzt sollte die Regierung den Schuldenabbau planen, so Lehner. Reformen, wie etwa beim Pensionssystem und in der Verwaltung, sollten möglichst rasch angegangen werden.

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at