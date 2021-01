"Wir haben nach dem ersten Lockdown im Sommer gewusst: Das Jahr ist verloren." Günther Kerle, der Sprecher der heimischen Automobilimporteure, zeichnet ein düsteres Bild von 2020. "Das schlechteste Autojahr seit 33 Jahren", sagt der Kärntner. Unter dem Strich brachen die Neuzulassungen um 24,5 Prozent ein. Waren im Jahr 2019 noch 329.363 Pkw in Österreich neu zugelassen worden, so stürzte die Zahl im Vorjahr auf 248.740 Einheiten ab – ein Minus von 80.623 Stück. Minus 24,2 Prozent in OÖ