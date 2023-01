Rund 47 Milliarden Euro hat der österreichische Staat seit Beginn der Pandemie an Corona-Hilfen für die Betriebe zur Verfügung gestellt. Das entspricht dem, was die Beschäftigten, Selbstständigen und Unternehmen an Lohn-, Einkommens- und Körperschaftssteuer sowie Grunderwerbsteuer zahlen. Der größte Teil kam den Unternehmen zugute.