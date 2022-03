Verlustersatz, Ausfallsbonus, Härtefallfonds, Kurzarbeit, Veranstalter-Schutzschirm: Mit einem Bündel an Maßnahmen hat die Regierung in den vergangenen beiden Jahren versucht, Unternehmen unter die Arme zu greifen und die Konsequenzen der Corona-Pandemie abzufedern. Damit ist ab 1. April größtenteils Schluss: Die Corona-Hilfen laufen sukzessive aus, Anträge dafür sind zum Teil aber auch noch in den Folgemonaten möglich, etwa beim Verlustersatz bis 30. September, beim Ausfallsbonus bis 9.