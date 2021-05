Corona-Hilfen: 1,5 Milliarden für Oberösterreich

Seit März des vergangenen Jahres hat die Pandemie die Unternehmen in unterschiedlicher Intensität und zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Mitleidenschaft gezogen. Während Gastronomie, Tourismus und Kulturbetriebe monatelang zusperren mussten, erholte sich die exportorientierte Industrie rasch. Um den verschiedenen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, wurde ein Bündel an Corona-Hilfen von der Bundesregierung aufgelegt. In Summe wurden bisher 37 Milliarden Euro an Hilfen rechtsverbindlich zugesagt oder ausbezahlt, teilte Finanzminister Gernot Blümel am Pfingstwochenende mit.

"Hinter den 37 Milliarden Euro stehen Arbeitsplätze und Unternehmen, die wir gut durch die Krise gebracht haben und die uns jetzt beim Comeback der Wirtschaft helfen. Die aktuellen Öffnungsschritte werden die wirtschaftliche Lage in Österreich bis Ende des Sommers deutlich entspannen." Das jüngste der Hilfsinstrumente, der Ausfallsbonus, sei gut angelaufen und wirke breit. Aus dem Finanzministerium heißt es, dass bis Mitte Mai bundesweit mehr als 1,3 Milliarden Euro an knapp 230.000 Antragsteller ausbezahlt wurden.

900 Millionen Euro Garantien

Bis zum Stichtag 31. März 2021 wurden in Oberösterreich in Summe knapp 1,5 Milliarden Euro und 63.000 Anträge an Corona-Hilfen genehmigt. Gut 900 Millionen Euro wurden in Form von Garantien zugesagt. Am breitesten gewirkt hat der Umsatzersatz in den Monaten November und Dezember, bei dem bisher knapp 400 Millionen Euro genehmigt und ausbezahlt wurden. Der Löwenanteil der ausbezahlten Hilfen ging an Beherbergung und Gastronomie (40 Prozent). Ein Viertel der ausbezahlten Summe entfiel auf den Handel.

Weitere 100 Millionen Euro erhielten Oberösterreichs Betriebe in Form des Fixkostenzuschusses I, 63 Millionen Euro wurden bisher an Ausfallsbonus genehmigt. Gerade in der aktuellen Comebackphase seien die Hilfen wichtig, um die Betriebe auf den letzten Metern der Krise zu unterstützen, so Blümel.

Rasche Umsetzung

Dass die Hilfen rasch abgearbeitet werden konnten, sei der Leistung der Finanzverwaltung und den Ämtern zu danken, hieß es in einer Aussendung weiter. Laut Finanzministerium wird in Oberösterreich im Durchschnitt ein Antrag auf den Ausfallsbonus in einer Woche, auf den Umsatzersatz in zehn Tagen und auf den Fixkostenzuschuss binnen zwei Wochen abgewickelt.