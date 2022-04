Corona häufiger Grund für eine Firmeninsolvenz

Dazu zählt auch die Corona-Pandemie. 22 Prozent waren "Corona-Pleiten" (2020: 14 Prozent). Das hat der Gläubigerschützer KSV1870 errechnet. "Je länger die Pandemie dauert, desto häufiger hat die Coronakrise das Fass zum Überlaufen gebracht", sagte Karl-Heinz Götze, Leiter des Insolvenzbereichs. Durch Staatshilfen seien Unternehmen teils künstlich am Leben erhalten worden. Eine Welle sieht er nicht: Man bewege sich in Richtung Vorkrisenniveau. Häufigster Grund für eine Pleite (31 Prozent) sind "operative Ursachen" (schlechte Kostenstruktur, Schwächen bei der Finanzierung etc.).