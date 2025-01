Computerwärme für Büros, Gurken und Tomaten

In Rechenzentren werden Daten gespeichert, verwaltet und weiterverarbeitet.

Fünf bis neun Prozent des weltweiten Stromverbrauchs entfallen – je nach Schätzung – auf den Informations- und Kommunikationstechnologiesektor. Zur Infrastruktur gehören auch Rechenzentren, also Orte, an denen Daten gespeichert, verwaltet und weiterverarbeitet werden. Wer im Internet surft, auf YouTube Videos anklickt oder E-Mails an Arbeitskollegen versendet, ist auf die enormen Rechenkapazitäten angewiesen, die diese Prozesse im Hintergrund erst möglich machen.