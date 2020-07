Commerzialbank: Aufsicht meldet Pleite an

Gestern, Montag, hat die Finanzmarktaufsicht (FMA) den erwarteten Konkursantrag für die Commerzialbank Mattersburg gestellt. Zum Berichtsstichtag 24. Juli 2020 hat die Bank laut Zwischenbericht des Regierungskommissärs Bernhard Mechtler liquide Mittel in Höhe von 78 Millionen Euro gehabt. Demgegenüber stünden Forderungen aus der Einlagensicherung in Höhe von 162 Millionen Euro, die sich auf bis zu 490 Millionen Euro ausweiten könnten. Laut FMA ergibt sich in Summe eine Überschuldung von 528 Millionen Euro. Die Bank ist zahlungsunfähig, und es gebe keine positive Fortbestandsprognose. Wie berichtet, stehen die Bank und ihr Gründer Martin Pucher im Zentrum eines Betrugsskandals rund um Fantasiekredite.

Sammelklage angestrebt

Geschädigte können sich beim Prozessfinanzierer LV24 für ein Sammelverfahren anmelden. Derzeit wäge man die Erfolgsaussichten eines Verfahrens gegen den Abschlussprüfer TPA ab. Die TPA hatte die Commerzialbank von 2006 bis 2018 geprüft.

