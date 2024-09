Commerzbank macht Finanzchefin Bettina Orlopp zur Vorstandschefin

Das habe der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, hieß es von der Bank am Abend nach Börsenschluss in Frankfurt. Orlopp solle die Funktion zeitnah vom scheidenden Manfred Knof übernehmen. Dieser hatte vor zwei Wochen angekündigt, nicht mehr für eine Vertragsverlängerung zur Verfügung zu stehen. Sein Vertrag läuft noch bis Ende 2025.

Neuer Stellvertreter

Darüber hinaus habe der Aufsichtsrat beschlossen, dass mit Orlopps Übernahme des Vorstandsvorsitzes Michael Kotzbauer als neuer Stellvertretender Vorstandsvorsitzender bestellt werde, teilte das Geldhaus mit. Beide sollen einen Fünfjahresvertrag erhalten.

Zur Nachbesetzung der Rolle des Finanzvorstands hat der Aufsichtsrat den Angaben zufolge einen geordneten Auswahlprozess angestoßen. Für die Übergangszeit nach der Stabübergabe werde Orlopp den Posten in Personalunion weiterführen, hieß es. Derzeit versucht die Commerzbank, eine Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit abzuwehren.

