Die Börsenentwicklung in den USA (der Markt macht fast 70 Prozent des Weltaktienindex aus) ist wegen der Dynamik um künstliche Intelligenz getragen von den „Super 7“, zu denen auch Apple, Amazon, Alphabet und Meta (Facebook) gehören.

Rund ein Jahrzehnt hatten Anleihen in der Geldanlage an Bedeutung verloren, die Inflation und die Zinswende haben ihnen nun aber zu einem unerwartet steilen Comeback verholfen. Die US-amerikanische Staatsanleihe mit zehn Jahren Laufzeit wirft aktuell rund fünf Prozent Rendite ab, gerade in den vergangenen sechs Monaten gab es einen starken Anstieg.