CO2-Steuer: Um wie viel der Sprit jetzt teurer wird

Diesel und Benzin waren seit Beginn des Ukraine-Krieges starken Preisschwankungen ausgesetzt, der Liter-Preis stieg zwischenzeitlich auf mehr als zwei Euro. Im Vergleich zu diesen Erhöhungen dürfte der Preisanstieg durch die CO2-Bepreisung nur "relativ gering" ausfallen, sagte Wifo-Umweltökonomin Claudia Kettner.

Der ÖAMTC hat ausgerechnet, mit welchen Preissteigerungen Autofahrer im Oktober konkret rechnen müssen. Ein Liter Diesel wird demnach um rund neun Cent teurer, bei Super-Benzin sind es acht Cent. Die Steuer verteuert Diesel aufgrund des höheren Kohlendioxid-Gehalts stärker als Benzin.

CO2-Steuer steigt weiter

Die CO2-Bepreisung in Höhe von 30 Euro pro Tonne wird in den nächsten Jahren weiter angehoben. 2023 sind es 35 Euro pro Tonne (plus 10,5 Cent/Liter bei Diesel und 9,5 Cent/Liter bei Benzin). 2024 wird der CO2-Preis auf 45 Euro pro Tonne angehoben (plus 13,5 Cent/Liter bei Diesel und 12,3 Cent/Liter bei Benzin). 2025 beträgt die CO2-Bepreisung dann 55 Euro pro Tonne (plus 16,5 Cent/Liter bei Diesel und 15 Cent/Liter bei Benzin).