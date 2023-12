CO2-Bepreisung steigt 2024 auf 45 Euro pro Tonne

Die erste Erhöhung fiel aber aufgrund der Teuerung mit 32,5 Euro niedriger aus. Mit kommendem Jahr werden die Emissionszertifikate nun wie geplant teurer, eine Tonne CO2 kostet dann 45 Euro, gab das Finanzministerium bekannt.

Damit liegt der Ausgabewert für die nationalen Emissionszertifikate gleich hoch wie beispielsweise in Deutschland, betonte man im Finanzministerium. Ein Aussetzen der Erhöhung forderte unlängst SPÖ-Chef Andreas Babler, ein entsprechender Entschließungsantrag wurde am Donnerstag im Nationalrat abgelehnt. Diesem stimmten neben den Sozialdemokraten nur die Freiheitlichen zu. Kritik an der geplanten Erhöhung kam in den vergangenen Monaten aber auch aus den eigenen Reihen. Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach sich mehrmals gegen die von ÖVP und Grünen festgelegte turnusmäßige Erhöhung der CO2-Steuer aus.

Als Ausgleich zur CO2-Bepreisung wird es auch 2024 wieder den Klimabonus geben. Dessen Höhe richtet sich nach der CO2-Bepreisung und wird im Laufe des ersten Halbjahres 2024 festgelegt. Der Bonus selbst wird ab Herbst 2024 an rund 8,5 Millionen Menschen ausbezahlt. 2023 betrug er je nach Wohnort 110, 150, 185 oder 220 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper