CNH stockt Dividende auf

Die Steyr-Traktoren-Mutter CNH Industrial hat im Vorjahr einen Umsatz von 33,4 Milliarden Dollar erzielt. Das entspricht einem Plus von 28 Prozent gegenüber 2020. 2019, also vor Ausbruch der Pandemie, lag der Umsatz bei 28 Milliarden Dollar. Beim Umsatz ist allerdings noch die Tochter Iveco berücksichtigt, von der sich CNH Ende des vergangenen Jahres getrennt hat.

Die Aktionäre sollen eine Dividende in Höhe von 0,28 Euro je Anteilsschein erhalten, im Jahr davor waren es elf Cent.

CNH ist seit der Abspaltung von Iveco in Mailand und an der Wall Street börsenotiert. Die beiden Unternehmen versprechen sich von der Abspaltung eine aktivere Rolle bei der laufenden Konsolidierung der Branche. CNH will sich auf das Geschäft mit Land- und Baumaschinen konzentrieren, während die Bereiche Lastwagen, Bus, Spezialfahrzeuge und Militärfahrzeuge bei Iveco bleiben. Iveco zählt zu den wichtigsten europäischen Lkw-Herstellern. Am CNH-Österreich-Standort in St. Valentin sind 500 Mitarbeiter beschäftigt. Dort ist die Europazentrale des Steyr-Traktoren-Konzerns angesiedelt. Im Werk werden Traktoren der Marken Steyr und Case IH mit bis zu 300 PS erzeugt.