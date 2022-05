CNH Österreich bringt eine Rekordzahl an Traktoren auf Europas Felder

"Es läuft grundsätzlich gut, heuer sind die Auftragsbücher voll", sagt Christian Huber, Geschäftsführer von CNH-Österreich mit Standort in Sankt Valentin. Die niederländische-britische CNH Industrial ist einer der größten Hersteller von Nutzfahrzeugen weltweit: Neben den bekannten Steyr-Traktoren gehören auch Case und New Holland zum Konzern. In Sankt Valentin werden Traktoren der Marken Steyr und Case IH gefertigt.