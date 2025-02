Cleen Energy: Konkurs nach gescheiterter Sanierung

Das schon lange kriselnde, börsennotierte Unternehmen Cleen Energy ist bei seiner Investorensuche im laufenden Insolvenzverfahren gescheitert. Eine Sanierung könne nun "nicht mehr dargestellt werden", teilte die Firma aus Niederösterreich am Dienstag mit.

Der entsprechende Plan werde zurückgezogen, aus dem laufenden Insolvenzverfahren ein Konkursverfahren. Seit der Verfahrenseröffnung war sogar eine Personalaufstockung auf zuletzt 15 Personen erfolgt, so Creditreform. Das Vermögen wird verwertet.

Die erste Gerichtstagsatzung findet am 4. März 2025 statt. Bis jetzt wurden laut Creditreform Forderungen in Höhe von rund 15 Millionen Euro angemeldet. Die Aktie von Cleen Energy - das Unternehmen ging 2017 an die Wiener Börse - notiert derzeit bei 26 Cent, der Handel wurde bis auf weiteres ausgesetzt.

