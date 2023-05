Christoph Boschan: "Aktien schlagen jede Alternative"

Christoph Boschan, aus Deutschland stammender Chef der Wiener Börse, fordert die Koalition auf, ihr Regierungsprogramm umzusetzen. Das würde bedeuten: steuerliche Erleichterungen für Wertpapierbesitzer. OÖNachrichten: Eine alte Börsenweisheit sagt "Sell in may and go away". Haben Sie Ihre Aktien schon verkauft, und wann steigen Sie wieder ein? Christoph Boschan: Die zentrale Weisheit ist von meiner Oma: Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter, oder es bleibt, wie es ist. Was ich