Die Sanierung des insolventen steirischen Anlagenbauers Christof Industries Austria (CIA) kostet 24 Lehrlinge den Job – 19 davon am größten Standort Wels (frühere FMT). Sie haben in der Werkstatt gearbeitet, die nun geschlossen wird, weil sie defizitär sei. Insgesamt sind in Wels 25 Dienstnehmer betroffen, bestätigt Insolvenzverwalter Alexander Isola. Lehrlinge, die mitten in der Ausbildung sind, brauchen einen neuen Platz.