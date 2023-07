Chipindustrie: "Wie Lipizzaner und Mozartkugeln"

Mit viel Zuspruch, aber ohne konkrete Investitionszusagen endete heute, Donnerstag, der Chipgipfel im Bundeskanzleramt. Die Regierungsspitzen diskutierten mit Vertretern der Mikroelektronik-Industrie über die Branche.

Anlass war der Ende April beschlossene European Chips Act, für den die EU 43 Milliarden Euro bis 2030 vorsieht. Drei Milliarden Euro steuert Brüssel bei, den Löwenanteil müssen Mitgliedsstaaten national finanzieren. Es gelte, die Potenziale in Österreich voll auszuschöpfen, sagte Sabine Herlitschka, Vorstandschefin des Halbleiter-Konzerns Infineon Österreich. Mikroelektronik sei ein "Schrittmacher für Dekarbonisierung und Digitalisierung", sagte sie. Der Chipgipfel sei ein erster Schritt gewesen, weitere müssten folgen.

Die heimische Branche habe ein Investitionspotenzial von 6,75 Milliarden Euro bis 2030. Bundeskanzler Karl Nehammer hob wie Umweltministerin Leonore Gewessler und Arbeitsminister Martin Kocher die Bedeutung der Branche hervor. "Chips sind für Österreich so wichtig wie Lipizzaner und Mozartkugeln, auch wenn das in der Breite noch nicht angekommen ist", sagte Nehammer.

In Österreich sind 280 Betriebe mit 72.000 Beschäftigten in der Mikroelektronik tätig, in Produktion, Forschung und Entwicklung. Global tobt, wie berichtet, bei Halbleitern ein Kampf zwischen den Mächten USA und China.

