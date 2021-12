Chinesischer Immo-Entwickler vor der Pleite

Kaisa ist eins von zahlreichen Unternehmen auf dem chinesischen Immobilienmarkt, das in Schwierigkeiten ist. Am Umsatz gemessen ist Kaisa nur Nummer 27 – die Überschuldung ist aber eine der höchsten in der Branche.

Bis Dienstag muss das Unternehmen Zinsen von umgerechnet 354 Millionen Euro zahlen. Kaisa hatte seinen Gläubigern eine Umschuldung vorgeschlagen, um so die Rückzahlungsfrist zu verlängern. Die nötige Zustimmung von 95 Prozent wurde aber nicht erreicht.

Die größte Gefahr für den Immobilienmarkt geht vom Immobilienriesen Evergrande aus, der nach Jahren einer auf Pump finanzierten Expansion auf einem Schuldenberg von 260 Milliarden Euro sitzt und ebenfalls große Schwierigkeiten hat, seine Kredite zu bedienen.