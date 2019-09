Chinesischer Autoriese baut Forschungszentrum in Steyr

STEYR. 336.000 Schwerfahrzeuge baut der chinesische Nutzfahrzeughersteller FAW (First Automotive Works) Jiefang im Jahr. Nun hat der Lkw-Gigant entschieden, sich Know-how aus Mitteleuropa zu holen und ein Europa-Entwicklungszentrum in Oberösterreich, genauer in Steyr, zu errichten. Das bestätigen Landesrat Markus Achleitner und der Automobilcluster.

Was das genau heißt, ist selbst für Branchenkenner noch nicht genau abzuschätzen. Jedenfalls unterzeichneten der oö. Automobilcluster, FAW und die chinesische Forschungseinrichtung IAE Technologies ein Kooperationsübereinkommen im Haus des langjährigen FAW-Partners Miba in Laakirchen. Eine GmbH wurde gegründet, eine kleine Immobilie angemietet. Fürs Erste werden fünf Mitarbeiter das Zentrum aufbauen, bis es dann in vier bis fünf Jahren auf einen Mitarbeiterstand von "einer niedrigen dreistelligen Zahl" angewachsen sein soll. Die Chinesen interessieren vor allem E-Mobilität und autonomes Fahren inklusive Leichtbau, innovative Materialien und Simulationen – wo Oberösterreich gut aufgestellt ist.

Miba-Manager Roland Hintringer spricht von einer "tollen Brücke nach China" und erwartet im Gespräch mit den OÖNachrichten einen sehr positiven Effekt für sein Unternehmen. In der zweiten Jahreshälfte 2020 wird ein Innovationstag beim Autoriesen in China stattfinden, bei dem oberösterreichische Firmen ihr Können präsentieren werden. "Allein das ist eine einmalige Gelegenheit für heimische Zulieferer, Projekte anzubahnen", sagte Automobilcluster-Manager Florian Danmayr. Dazu zählen die Miba, Magna ECS in Sankt Valentin, MAN und AVL in Steyr.

In der Branche werden beide Aspekte gesehen: Geschäftschancen im stark wachsenden Automarkt China, aber auch das Risiko, dass wertvolles Know-how abfließt.

Wie ernst FAW Steyr als Standort für sein Europa-Entwicklungszentrum nimmt, wird sich herausstellen. Ein anderer chinesischer Autokonzern, Great Wall, hat in Niederösterreich Anfang 2018 ein "EU-Entwicklungszentrum" eröffnet, das ähnliche Dimensionen haben soll. Das liege hinter Plan, ist zu hören. Doch warum gerade Steyr? Aus chinesischer Sicht dürften Ober- und Niederösterreich zum Auto-Großraum München zählen. Gute persönliche Kontakte hätten schließlich zum Abschluss geführt, heißt es. (uru)