China: Nur eine Schwäche oder Beginn einer Krise?

Die Kursentwicklung der beiden riesigen chinesischen Immobilienunternehmen (siehe Grafik) sagt einiges aus. Evergrande und Country Garden haben an der Börse in den vergangenen Monaten sämtlichen Kredit verspielt. Evergrande musste in der Vorwoche nach länger währenden Problemen ein Sanierungsverfahren beantragen. Country Garden, größter privater Immobilienentwickler Chinas, musste zuletzt ebenfalls massive Probleme einräumen.