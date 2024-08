China nimmt Milchprodukte aus der EU ins Visier

China hat eine Anti-Subventionsuntersuchung gegen importierte Milchprodukte aus der EU angekündigt. Betroffen sind laut Handelsministerium in Peking unterschiedliche Produkte, zum Beispiel frischer bzw. verarbeiteter Käse. Den vorläufigen Untersuchungszeitraum legte die Behörde auf ein Jahr fest. Die EU hat 2023 Milchprodukte im Wert von 1,7 Milliarden Euro nach China exportiert. Auch zu importiertem Schweinefleisch wird ermittelt.

Die Ermittlungen dürften eine Gegenreaktion Chinas auf die von der EU erhobenen Strafzölle auf chinesische E-Autos sein. Die EU-Kommission hat, wie berichtet, in den vergangenen Monaten im Hinblick auf unfaire Subventionen für E-Autos in China ermittelt und am Dienstag die Sätze für die Strafzölle festgelegt. Die Zölle sollen frühestens ab Herbst eingehoben werden, die Mitgliedstaaten müssen zustimmen.

