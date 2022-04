Chemische Industrie: Auch dritte KV-Runde ohne Einigung

Auch die dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 45.000 Beschäftigten in rund 250 Unternehmen der Chemieindustrie ist am Freitag ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Arbeitnehmervertreter beharren weiterhin auf einer Lohnerhöhung von 6 Prozent, was aus Sicht der Arbeitgeber "wirtschaftlich nicht darstellbar" ist.

Nachdem die Erholung bereits im vergangenen Jahr durch die stark gestiegenen Preise für Energie, Logistik und Rohstoffe deutlich gedämpft worden sei, stehe die Branche durch den Krieg in der Ukraine dieses Jahr sogar vor einer Rezession, argumentiert der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIÖ). Die Arbeitgeber bieten 4,0 Prozent Lohnerhöhung und eine Einmalzahlung von 150 Euro an.

Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA wollen nun den Druck erhöhen und vom 26. bis 29. April Betriebsversammlungen abhalten. Die nächste Verhandlungsrunde wurde nach Gewerkschaftsangaben für den 3. Mai vereinbart. Der Kollektivvertrag soll mit 1. Mai gelten.