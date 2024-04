Chefwechsel bei Rubble Master

Hanisch, der das Unternehmen 1991 gegründet hat, bleibt der Gruppe aber erhalten und konzentriert sich auf seine Rolle als Eigentümer. Sein Nachfolger als Geschäftsführer ist der bisherige Finanzvorstand Günther Weissenberger. Das Vorstandsteam komplettieren Rudolf Schöflinger als Vertriebschef und Bernhard Fischereder als technischer Chef sowie die Prokuristen Julia Aschenwald und Patrick Wolkerstorfer.

Diese Rochaden gab Rubble Master am Dienstag bekannt. "Rubble Master hat ein sehr fähiges und engagiertes Führungsteam, das es versteht, aus Visionen konkrete Schritte abzuleiten und erfolgreich in die Tat umzusetzen", wird Hanisch in einer Aussendung zitiert.

Lesen Sie auch: Neuer XXXLutz in Linz: 150 Jobs entstehen

Hanisch ist 1959 geboren. Weissenberger ist bereits seit vielen Jahren als Finanzchef im Unternehmen. Rubble Master ist auf mobile Brecher und Siebe spezialisiert. Im Juni 2023 erwartete das Unternehmen 270 Millionen Euro Umsatz für das Gesamtjahr. Zuletzt waren 440 Mitarbeiter beschäftigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper