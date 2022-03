Chefwechsel bei der Gmundner Molkerei

Bei der Gmundner Molkerei kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Josef Fürtbauer legt seine Funktion als Obmann zurück, sein bisheriger Stellvertreter, Johannes Trinkfass, übernimmt. Das wurde heute, Freitag, per Aussendung bekannt gegeben. „Wir befinden uns gerade in einer sehr entscheidenden Phase für unser Unternehmen. Diese Zukunftsfragen sollen jene klären, die dann auch die Verantwortung haben“, sagt Josef Fürtbauer. Er spielt mit dieser Aussage darauf an, dass die Gmundner Molkerei derzeit, wie berichtet, über einen Zusammenschluss mit der Salzburger Alpenmilch Genossenschaft verhandelt.

Fürtbauer war 28 Jahre als Funktionär tätig und führte die bäuerliche Genossenschaft mit mehr als 2000 Mitgliedern seit 2009. Nachfolger Trinkfass ist 43 Jahre alt und bewirtschaftet in Taufkirchen an der Trattnach einen Betrieb mit 60 Milchkühen. Er ist seit 2019 als Funktionär tätig und seit 2020 Obmann-Stellvertreter.