Chefwechsel bei Bellaflora

Wichtl, seit 2009 Bellaflora-Chef, werde mit 30. Juni in Pension gehen, teilte das Unternehmen heute, Mittwoch, in einer Presseaussendung mit. Ihm folgt Franz Koll nach, der seit April des Vorjahres in der Geschäftsführung sitzt und bisher die Bereiche strategische Entwicklung, neue Services, Sortimentsstrategie, Expansion und Bau verantwortete.

Koll teilt sich die Führungsagenden künftig mit Patricia Schweiger-Bodner. Sie ist seit Februar 2018 bei Bellaflora für Einkauf, Marketing, Merchandising und Disposition zuständig. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in 27 Filialen und setzte zuletzt 83,5 Millionen Euro um.