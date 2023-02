Chefposten für Welser bei italienischer Autoschmiede Pininfarina

Der gebürtige Welser Felix Kilbertus klettert in der italienischen Autoschmiede Pininfarina die Karriereleiter hoch: Wie gestern bekannt wurde, wird er auf Konzernebene die kreative und strategische Leitung für alle Aspekte des Designs übernehmen. Der 44-Jährige übernimmt den Posten am 17. April.

Kilbertus hat bereits Erfahrung bei diversen Autobauern gesammelt: Er hat Industriedesign in Linz und Transportation Design am Strate College in Paris studiert. Nach dem Abschluss begann der damals 25-Jährige 2003 als Designer bei Renault in Paris. Seine weiteren Stationen als Außendesigner waren bei Nissan im Global Design Center in Japan sowie bei Pininfarina und Fiat in Italien. Bei Pininfarina war er zwischen 2011 und 2014 Chefdesigner.

Zuletzt arbeitete Kilbertus für Rolls-Royce, wo er seit 2017 für die Designentwicklung der Marke verantwortlich war und Kreativteams in München und Großbritannien leitete.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper