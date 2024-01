Chef Hanusch verlässt Ofenspezialist Lohberger

Lohberger, Spezialist für Öfen und Holzherde mit Sitz in Schalchen (Bez. Braunau), bekommt einen neuen Chef: Reinhard Hanusch, seit rund 20 Jahren im Unternehmen, davon 15 Jahre als Geschäftsführer, tritt von dieser Position zurück, "aus freien Stücken", wie es heute, Mittwoch, in einer Aussendung heißt. Er werde heuer 60 Jahre alt und habe erkannt, dass das bisher Erreichte noch nicht alles gewesen sein könne. Er wolle sich in Zukunft auf auf die strategische Ausrichtung und Vernetzung von Lohberger und anderer Unternehmen in- und außerhalb der Austroholding-Gruppe konzentrieren und zudem beratend für Lohberger tätig sein. Wer ihm folgt, steht noch nicht fest.

Lohberger gibt es seit fast 100 Jahren: Neben der Herstellung von Holzöfen ist das Unternehmen auf die Ausstattung von Großküchen für Hotels, Kantinen, Systemgastro und dergleichen spezialisiert. Das Unternehmen gehört zur Austro Holding des Investors Erhard Grossnigg.

