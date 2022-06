Chaos auf den Flughäfen: „Die Unbeschwertheit von früher ist weg“

Wer heuer im Sommer in ein Flugzeug steigen will, braucht gute Nerven: Wie berichtet, beklagen Flughäfen und Fluglinien in ganz Europa einen Personalmangel. Die Folge sind zahlreiche Flugausfälle und Verspätungen in ganz Europa, auch wichtige Drehkreuze wie der Flughafen Frankfurt sind stark betroffen (wie der Flughafen Wien und die Fluglinie AUA mit dem Problem umgehen, lesen Sie hier). Gleichzeitig ist die Reiselust der Österreicher nach zweieinhalb Jahren Coronapandemie groß: 68 Prozent der Österreicher wollen heuer verreisen, berichtet der Autofahrerclub ÖAMTC.

Wie sollen Urlauber mit diesem Flugchaos umgehen? „Konsumenten sollten sich in der heurigen Urlaubssaison gut informieren, sich auch nach dem Buchen stets auf dem Laufenden halten und die Reise mit Gelassenheit und Flexibilität angehen“, sagt Ulrike Weiß, Leiterin des Konsumentenschutzes der Arbeiterkammer Oberösterreich (AKOÖ). Eine Situation wie diesen Sommer hat auch die Konsumentenschützerin bisher nicht erlebt. Das Problem: Die Reisesaison beginnt erst mit dem Ferienstart Anfang Juli so richtig: „Die Unbeschwertheit von früher ist weg.“

„Wir raten den Menschen, die Hände von den Buchungsplattformen für Flüge zu lassen“, sagt Weiß: „Während Corona hat sich gezeigt, dass diese nicht erreichbar sind, sobald es problematisch wird.“ Die Menschen seien gut beraten, entweder direkt bei Fluglinien oder über das Reisebüro zu buchen. Hier gebe es einen direkten Ansprechpartner.

Das Problem vieler Fluggäste ist, dass sie zwar mit viel Vorlaufzeit am Flughafen sind, aber den Check-in nicht schaffen, weil das Personal fehlt, um diesen zeitgerecht abzuwickeln: „Wir haben einen Fall, in dem die Familie vier Stunden vorher am Flughafen war und das Flugzeug trotzdem nicht erwischt hat“, sagt Weiß. Verpasst man die Maschine, startet diese mit großer Verspätung oder fällt überhaupt aus, führt der erste Weg zum Schalter der zuständigen Fluglinie: „Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch hier zu wenige Mitarbeiter als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen.“

Anspruch auf Verpflegung und Entschädigung

Die Fluglinie sei grundsätzlich dazu verpflichtet, den gestrandeten Passagier weiter zu transportieren. Passagiere haben zudem Anspruch auf Verpflegung und, wenn die Zwangspause länger dauert, auch auf eine Übernachtungsmöglichkeit. In der Praxis kann es laut Weiß aber sein, dass diese Ansprüche schwer durchzusetzen sind: „Auch hier kann es sein, dass Personal an den Schaltern fehlt.“ Im Nachhinein kann zudem ein Entschädigungsanspruch geltend gemacht werden: Der Betrag bewegt sich zwischen 250 und 600 Euro und ist abhängig von der Wartezeit und der Dauer des Fluges. Wer eine Pauschalreise gebucht habe, habe Anspruch auf einen Anteil des bezahlten Preises. „Diese Leistungen sind ein wenig wie ein Pflaster“, sagt Weiß: Der Schmerz über den Urlaub, der nicht wie gewünscht angetreten werden konnte, sei dennoch da.

„Konsumenten sollten sich überlegen, ob sie heuer wirklich fliegen wollen oder es eine Alternative gibt“, sagt Weiß: Falls man das Flugzeug nimmt, sollte man versuchen, so direkt wie möglich ans Ziel zu kommen und Umsteigen zu vermeiden. „Und man sollte auf dem Flughafen viel Gelassenheit und auch Verständnis für die Mitarbeiter aufbringen.“